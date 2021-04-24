Перемога, яка принесла ліцензію

На цьому турнірі у столиці Іспанії Олена Кривицька здобула єдину олімпійську ліцензію у жіночій шпазі. У фіналі українці вдалось здолати дворазову призерку чемпіонату Європи з Німеччини Олександру Ндоло – 15:12.

Оце так Харлан стала єдиною шаблісткою з України, яка відібралась на Олімпіаду у Токіо