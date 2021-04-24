Дніпро-1 – Минай 3:0

Голи: Довбик, 28, Булеца, 32, Чуже, 44 (п)

Нереалізований пенальті: Довбик, 18 (Дніпро-1)

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Вже на 9-й хвилині господарі могли розмочити нулі на табло. Чуже отримав м'яч у штрафному суперника, але його удар пролетів поруч з володіннями Минаю. Гості не використовували високий пресинг, тому підопічні Ігоря Йовічевіча легко виходили з захисту в атаку.

На 18-й хвилині Дніпро-1 втратив чудову нагоду забити. Булеца впав у штрафному суперника після контакту з Ткачуком. Арбітр матчу переглянув відеоповтор та вказав на 11 метрів. Виконувати пенальті пішов Довбик, але пробив високо на трибуни.

Відео моменту з призначенням пенальті

Довбику таки вдалось реабілітуватись за нереалізований 11-метровий удар. Нападник дніпрян отримав передачу у штрафному Минаю та пробив з-під захисника – 1:0. Голкіпер Попович не став на заваді голу.

Відео голу Довбика

Відео другого голу Дніпра-1

Ахмедзаде увірвався у штрафний майданчик суперника, але його постріл самовіддано заблокував захисник Дубінчак.

Наприкінці першого тайму господарі вдруге отримали право пробити пенальті. Цього разу шанс довести рахунок до розгромного взявся виконувати Чуже, який впевнено переграв воротаря суперника – 3:0. На перерву команди пішли за комфортного рахунку для господарів 3:0.

Відео пенальті від Чуже

Рівний тайм

Кане покотив м'яч на Степанюка, але оборонець в останній момент розрядив пожежу біля власних воріт. На 65-й хвилині Ткачук забив перший гол Минаю у зустрічі. М'яч після подачі з кутового відлетів на дальню стійку, де перебував Ткачук, який впритул із усіх сил вколотив м'яч у сітку воріт дніпрян. Однак суддя вирішив звернутись за допомогою до VAR. Рефері довго не міг розібратись у "чистоті" взяття воріт господарів. Після перегляду відеоповтору гол був скасований. Рахунок на табло "Дніпро Арени" залишився незмінним 3:0.

Тейлор класно вибіг на ворота господарів, пробив, але удар був заблокований оборонцем. На добиванні м'яч підхопив Нурієв, але з лінії воріт м'яч знову вибив футболіст Дніпра-1.