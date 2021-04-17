Тайсон покинув Шахтар, перемога українок над японками в тенісі: головні новини спорту 16 квітня

Тайсон офіційно покинув Шахтар. Українські тенісистки у перших двох матчах перемогли японок у Кубку Біллі Джин Кінг. Донбас переміг Сокіл у першому матчі фіналу УХЛ. Такими були головні новини спорту в п'ятницю, 16 квітня

Тайсон покинув Шахтар

Епопея з трансфером півзахисника Тайсона з Шахтаря офіційно закінчилася. Клуб повідомив, що гравець покинув команду.

Тайсон провів в Шахтарі вісім років, зігравши за цей час 299 матчів за команду у всіх турнірах. Він два роки був капітаном (у 2017-2019 роках). Але кінець його перебування запам'ятався скандалом, пов'язаний з тим, як він хотів покинути клуб. Через що Тайсона навіть перевели в дубль.

Українки перемогли японок на Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу успішно стартувала на Кубку Біллі Джин Кінг. Першою стартувала Еліна Світоліна, яка здолала Чіхіро Мурамацу. Другою на корт вийшла Марта Костюк і теж не залишила жодних шансів Юкі Наіто.

Матчі відбуваються в Україні, а після гри Світоліна відзначила підтримку рідних трибун.

17 квітня першою на корт вийде Світоліна, яка повинна на досвіді обіграти Юкі Наіто. Якщо Еліна святкуватиме успіх, то він якраз буде останнім для нашої команди проти Японії.

Донбас переміг Сокіл

В Українській хокейній лізі стартував фінальний етап. У першому матчі Донбас приймав Сокіл, і переміг з рахунком 2:1. Наступний матч відбудеться в неділю, 18 квітня. Після цього серія переїде до Києва. Тут матчі заплановані на 21 та 23 квітня.

Серія триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Відтак за потреби, команди зіграють 26, 28 та 30 квітня.

Срібло Білодід

Дарія Білодід не зуміла стати чемпіонкою Європи у 2021 році. Вона дійшла до фіналу. Але на фінальний бій не вийшла через травму, яку отримала в півфінальній сутичці з росіянкою. Відтак Білодід стала срібною призеркою.

Помер Сергій Новіков

Зі світу дзюдо прийшла і печальна звістка. В ніч на 16 квітня раптово помер олімпійський чемпіон Олексій Новіков. Йому було 72 роки. Офіційна причина смерті – інсульт.

Львів обіграв Олександрію

Боротьба за збереження місця в УПЛ загострюється. Львів на власному полі здобув вольову перемогу над Олександрією та покинув зону вильоту. Один з голів в цьому матчі забив голкіпер Олександрії у власні ворота.