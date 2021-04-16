Еліна Світоліна – Чіхіро Мурамацу 2:0 (6:3, 6:2)
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Титулованіша та іменитіша Світоліна чудово увійшла в гру та виграла два поспіль гейми. Здавалося, що Світоліна розгромить свою суперницю, однак японка увімкнулася та відігралася.
На несподіваний брейк японки Світоліна відповіла знову перемогою у двох геймах поспіль. Але й це не зламало Мурамацу, яка відповіла ще одним брейком.
За рахунку 4:3 Еліна знову відібрала гейм суперниці та подала на сет – 6:3.
Японська тенісистка виграла перший гейм другого сету й була близька, щоб відразу відібрати подачу українки. Та Світоліна не тільки захистила свою подачу, але з боєм виграла 3 наступні гейми.
За рахунку 4:2 Світоліна зробила черговий брейк і в наступному геймі подала на матч – 6:2. Таким чином, Україна вийшла вперед у протистоянні з Японією – 1:0.
Розклад матчів Україна – Японія
16 квітня
- Марта Костюк – Юкі Наіто
17 квітня
- Еліна Світоліна – Юкі Наіто
- Марта Костюк – Чіхіро Мурамацу
- Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Сіхо Акіта/Сато Хімарі