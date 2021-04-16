Враження від домашньої гри

У першому матчі за "синьо-жовтих" Еліна Світоліна здолала у двох сетах Чіхіро Мурамацу. Українська тенісистка поділилась враженнями від матчу.

Як це було Світоліна здолала Мурамацу і принесла Україні першу перемогу в протистоянні з Японією

Еліна відзначилась непрості погодні умови у Чорноморську. Перша ракетка України намагалась абстрагуватись від погоди та корту, який виявився досить пухким. Світоліна зізналась, що головним завданням було перемогти, грати у свій теніс та принести дебютне очко у скарбничку нашої команди.

Українка відзначила гру японської суперниці, яка видала чіпкий початок та провела хороший поєдинок. Еліна не могла не відзначити підтримку рідних трибун.

Найменш рейтингові гравці в матчах проти топ-тенісисток завжди намагаються підняти свій рівень, тому завжди потрібно цього очікувати. Звичайно, завжди класно повертатися і грати вдома. Неймовірні відчуття та мурашки йдуть по шкірі від підтримки українських фанатів,

– розповіла Світоліна.

Свій другий матч п'ята ракетка світу проведе 17 квітня проти Юкі Наіто, який відкриє другий змагальний день у Чорноморську.