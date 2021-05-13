Черговий гол Яремчука
Роман Яремчук відзначився голом на 14 хвилині гри проти Остенде. Роман на лівому фланзі обігрався з Кастро-Монтесом, який віддав українцю пас на хід у штрафний.
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Далі Яремчук обробив м'яч та завдав потужного удару у дальній кут з меж штрафного. Голкіпер Остенде не зміг відбити м'яч.
Після першого тайму Гент перемагає з рахунком 1:0.
Відео голу Яремчука
- За даними Transfermarkt, 25-річний Яремчук забив 22 гол у сезоні за Гент. Також українець віддав 7 результативних передач.