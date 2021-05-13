Друге "золото" для України
У комбінації Україна виступала у наступному складі: Марина Алєксєєва, Владислава Алексєєва, Олеся Дерев'янченко, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.
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Українки виступали під пісню Magic Castle. Їхній виступ судді оцінили у 94.7000 балів. Україна з перевагою у більш ніж 5 балів над Грецією виграла "золото".
У довільній програмі комбінації виступали лише чотири збірні – Білорусь, Греція, Угорщина та Україна.
Артистичне плавання, комбінація
- Україна – 94.7000
- Греція – 89.1000
- Білорусь – 86.0667
- Угорщина – 78.7767
На Євро-2021 Україна виграла уже п'ять медалей в артистичному плаванні: два "золота" та три "срібла".