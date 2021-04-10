Лень – найрезультативніший українець

У матчі з Голден Стейт Лень набрав 15 очок і першим з українців досяг позначки у 4000 очок за кар'єру в НБА.

До слова Оклахома зазнала 32 поразки у сезоні у НБА, Михайлюк набрав 10 очок: відео

Лень обійшов Віталія Потапенка (3995) і вийшов на перше місце серед українців за результативністю.

Український центровий проводить 8 сезон в НБА. На його рахунку 509 матчів. Раніше Лень виступав за Фінікс, Атланту, Сакраменто й Торонто.

Голден Стейт – Вашингтон 107:110 (23:32, 27:25, 29:28, 28:25)

Результативна гра дозволила Вашингтону обіграти Голден Стейт на виїзді. Команда Леня впевнено розпочала поєдинок і пішла у відрив +9.

У другій 12-хвилині Вашингтон продовжив контролювати хід гри і на перерву гості пішли з перевагою +7.

У третій чверті Голден Стейт вперше за довгий час повернув собі лідерство. Команди провели напружену кінцівку матчу, а Вашингтону все ж вдалося вирвати перемогу.

Голден Стейт – Вашингтон відеоогляд