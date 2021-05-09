100-й поул Хемілтона, Зінченко обійшов Мессі та Роналду: топ-новини спорту 8 травня

У суботу, 8 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте на сайті Спорт24.

Хемілтон здобув 100-й поул у кар'єрі

На міжнародному автодромі в Монмело завершилася кваліфікація гран-прі Іспанії з автоперегонів Формула-1. Переможцем став Льюїс Хемілтон.

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Британець проїхав своє найшвидше коло за 1:16,741. З відставанням в 36 тисячних секунди на другому місці розташувався гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, а трійку лідерів замкнув напарник Хемілтона Валттері Боттас з результатом 1:16,873.

Для Хемілтона цей поул-позишн буде вже 100-м в кар'єрі у Формулі-1. Для цього британцеві знадобилося 270 гран-прі.

Друге місце за кількістю поул з великим відставанням займає Міхаель Шумахер – 68. Серед діючих пілотів 57 поулів у Себастьяна Феттеля.

Зінченко обійшов Мессі та Роналду у рейтингу перемог за клуб

Олександр Зінченко проводить у складі Манчестер Сіті один з найкращих своїх сезонів. Лівому захиснику "містян" вдалось випередити зірок футболу у цікавому клубному рейтингу за кількістю перемог.

Український футболіст замкнув трійку гравців із найбільшим відсотком перемог на клубному рівні. Українець поступився лише захиснику Барселони Рональду Араухо та своєму одноклубнику Філу Фодену. Статистичний портал підрахував, що МанСіті здобуло 48 перемог у 58 матчах із Олександром. Такий показник склав 82,8%.

Топ-3 найкращих футболістів

Рональд Араухо – 26 матчів, 22 перемоги (84,6%) Філ Фоден – 66 поєдинків, 55 звитяг (83,3%) Олександр Зінченко – 58 ігор, 48 перемог (82,8%)

Такі зірки футболу, як капітан Барселони Ліонель Мессі (74,1%) та форвард Ювентуса Кріштіану Роналду (71,3%) посіли далекі 18 та 35 позиції відповідно. Такий рейтинг складати з урахуванням поєдинків за період з 2000 року.

Реал, Барселона і Ювентус заявили про погрози від УЄФА

Світові гранди футболу Барселона, Реал і Ювентус виступили зі спільною заявою з приводу покарання від УЄФА для дев'яти клубів, які брали участь у створенні Суперліги.

Таким чином команди дали відповідь Європейському футбольному союзу, який напередодні визначив покарання 9 клубам, які відріклися від Суперліги.

"Ми отримували і продовжуємо отримувати погрози і образи з метою відмови від проєкту. Це неприпустимо з точки зору закону, і суди вже винесли рішення на користь Суперліги, забороняючи ФІФА і УЄФА, безпосередньо або побічно здійснювати будь-які дії, які можуть вплинути на клуби-засновники або саму Суперлігу, тим самим визнаючи її законність", – йдеться в тексті повідомлення.

Всі три клуби жалкують, що інші 9 партнерів-засновників Суперліги виявилися непослідовними і вирішили відмовитися від нового турніру.

Що відбувалося у підтрибунному приміщені перед матчем Минай – Шахтар

Матч 25-го туру чемпіонату України сезону 2020/21 Минай – Шахтар був на межі зриву. Гравці Миная відмовлялися виходити на поле, однак в підсумку змінили своє рішення.

Початок зустрічі довелося перенести на півгодини. Відеокадрами закулісся поєдинку поділилася пресслужба "гірників".

Що вібудвалося перед матчем Минай – Шахтар: відео