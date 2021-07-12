Новачок УПЛ підписав контракт з талановитим футболістом європейської збірної
12 липня 2021 , 19:51Читать новость на русском
Джерело:ФК Металіст-1925
Харківський Металіст-1925 продовжує комплектацію складу для виступу в українській Прем'єр-Лізі. Черговим новачком харківської команди став центральний захисник молодіжної збірної Боснії та Герцеговини Амар Квакіч.
Деталі контракту не розкриваються. Футболіст виступатиме під номером 55.
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Що відомо про Амара Квакіча
- Квакіч грає на позиції центрального захисника.
- У минулому сезоні 18-річний Квакіч зіграв 24 матчі, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу в складі Капфенберга з другого дивізіону Австрії.
- Також на рахунку футболіста 16 матчів і 1 забитий гол за молодіжні збірні Боснії і Герцеговини U-17, U-18 і U-19.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 18-річного футболіста у 200 тисяч євро.
Амар Квакіч: відео про футболіста