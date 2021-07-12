За словами функціонера, біля стадіону "Україна" багато невирішених проблем.
Дивіться також Клуб може припинити існування, – Рух про заборону проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна"
"На львівській арені в поганому (іноді, в дуже поганому) стані трибуни і сидіння, а на фан-секторі вони взагалі відсутні. У поганому стані вхідні групи стадіону, туалети для глядачів – просто в жахливому", – зазначив він.
Крім того, на стадіоні як не було, так до сих пір немає сертифіката на освітлення, а номінальний рівень освітлення поля становить 1200 люкс замість потрібних для 3 категорії стадіонів 1400 люкс, що, серед іншого, перешкоджає дотриманню необхідних стандартів для телетрансляцій,
– заявив Прокопович.
Стадіон "Україна" втратив третю категорію: що відомо
- 9 липня футбольні клуби Рух та Львів залишилися без стадіону для матчів УПЛ. Стадіон "Україна", де вони планували проводити матчі чемпіонату, більше для цього не підходить.
- Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оновила перелік стадіонів, на яких можна проводити матчі УПЛ. Для цього спортивна арена має відповідати структурним критеріям третьої або четвертої категорії.
- Де команди тепер будуть проводити матчі – поки невідомо. Якщо їм не вдасться домовитися за оренду з "Ареною Львів", то обидва клуби будуть змушені виступати в інших містах.