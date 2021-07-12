За словами функціонера, біля стадіону "Україна" багато невирішених проблем.

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"На львівській арені в поганому (іноді, в дуже поганому) стані трибуни і сидіння, а на фан-секторі вони взагалі відсутні. У поганому стані вхідні групи стадіону, туалети для глядачів – просто в жахливому", – зазначив він.

Крім того, на стадіоні як не було, так до сих пір немає сертифіката на освітлення, а номінальний рівень освітлення поля становить 1200 люкс замість потрібних для 3 категорії стадіонів 1400 люкс, що, серед іншого, перешкоджає дотриманню необхідних стандартів для телетрансляцій,

– заявив Прокопович.

Стадіон "Україна" втратив третю категорію: що відомо