Деталі контракту не розкриваються. Футболіст виступатиме під номером 55.
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Що відомо про Амара Квакіча
- Квакіч грає на позиції центрального захисника.
- У минулому сезоні 18-річний Квакіч зіграв 24 матчі, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу в складі Капфенберга з другого дивізіону Австрії.
- Також на рахунку футболіста 16 матчів і 1 забитий гол за молодіжні збірні Боснії і Герцеговини U-17, U-18 і U-19.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 18-річного футболіста у 200 тисяч євро.
Амар Квакіч: відео про футболіста