Подробности контракта не раскрываются. Футболист будет выступать под номером 55.
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Что известно про Амара Квакича
- Квакич играет на позиции центрального защитника.
- В прошлом сезоне 18-летний Квакич сыграл 24 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу в составе Капфенберга из второго дивизиона Австрии.
- Также на счету футболиста 16 матчей и 1 забитый гол за молодежные сборные Боснии и Герцеговины U-17, U-18 и U-19.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 18-летнего футболиста в 200 тысяч евро.
Амар Квакич: видео про футболиста