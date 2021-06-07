Україна відпрацювала всі юридичні аспекти нової форми

Глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко розповів, що підтримка збірної України в матчі проти Португалії надихнула його на дизайн нової форми.

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"Всі, хто був того вечора на переповненому вщент НСК "Олімпійський", де зібралися шанувальники футболу з усіх куточків країни, чудово пам'ятають фантастичну атмосферу і неймовірну енергетику, якою десятки тисяч вболівальників заряджали на гру збірну Андрія Шевченка.

Тоді у мене і виникла ідея зберегти цю енергетику і передати її національній команді на кожен матч, який буде проходити за межами України. На поєдинках Євро зокрема", – написав Павелко.

Збірна України у жовтні 2019 року перемогла Португалію (2:1) та достроково вийшла на Євро-2020.

За словами Павелка, ідея нового дизайну форми полягає в тому, щоб обриси карти України та збірна об'єднали мільйони українців.

Надзвичайно приємно, що загалом новий дизайн форми отримав таку велику підтримку в Україні та по всьому світу. Обриси карти нашої держави і збірна об'єднали мільйони українців у всіх куточках планети. В цьому і була головна ідея!,

– зазначив Павелко.

Павелко підтвердив інформацію, що форма була погоджена з УЄФА задовго до презентації.

Він повідомив, що юридичний департамент УАФ детально відпрацював всі юридичні аспекти цього питання з відповідними службами УЄФА.

"Хоча це була доволі тривала і складна робота. Адже доводилось погоджувати кожний нюанс – від напівтонів контурів до переміщення національного герба в центр. Але, тому розмови про можливу заборону з боку УЄФА на її використання абсолютно безпідставні. Це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу", – написав глава УАФ.

Вперше в новій формі футболісти вийдуть на поле 7 червня у контрольному матчі проти Кіпру.