Міжнародний олімпійський комітет вирішив підтримати російського агресора та повернути спортсменів з країни 404 до міжнародних змагань. Таке ганебне рішення засудили норвезькі біатлоністи Йоганнес і Тар'єй Бьо.

Російська армія продовжує війну проти України та не збирається виводити свої формування з території нашої держави. Втім, Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що настав час послабити санкції проти агресора.

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У січні 2023 року Комітет оголосив про свої плани повернути до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Таким чином МОК вирішив включитися в гібридну війну Путіна проти цивілізованого світу, розколовши країни на два табори.

Брати Бьо не побачили змін у діях росіян

Втім, розсудливі спортсмени не вітають скандальні ініціативи МОКу. Лідери чоловічої збірної Норвегії з біатлону брати Бьо виступили проти повернення до цивілізованого світу представників держав-терористів. Про це спортсмени розповіли у інтерв'ю норвезьким ЗМІ.

Це дивно. Час ще не настав. Я розумію, що МОК повинні підтримувати постійну дискусію для обговорення ситуації. Але якщо ви подивитеся на неї, то ніякої дискусії не буде. Не можна повертати когось тільки тому, що минув якийсь час. Я не бачу, щоб щось змінилося відтоді, як росіяни та білоруси були відсторонені. Мають відбутися зміни, перш ніж це можна буде обговорювати,

– сказав Йоганнес Бьо.

Такої ж думки дотримується і Тар'єй Бьо. Він теж не бачить причин, які б дозволили повернути росіян і білорусів до змагань.

Ви повинні слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що є важливим у цьому світі. Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що відсторонення повинно продовжуватись,

– заявив старший з братів Бьо.

Цікаво, що інші норвезькі біатлоністи теж висловились проти намірів МОК. Очевидно, що поки триває війна ніякого повернення росіян та білорусів не повинно бути.