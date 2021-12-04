Нокаут за 13 секунд: американський боєць переміг у поєдинку, завдавши 3 удари – відео бою
4 грудня 2021 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:твітер UFC FIGHT PASS
Американський боєць змішаних єдиноборств Клейтон Карпентер здобув фантастичну перемогу у промоушені Legacy Fighting Alliance. Він нокатував свого земляка Родні Кеалохі.
Швидкий нокаут
Для того, щоб перемогти Карпентеру знадобилося 13 секунд. Також він застосував лише 3 удари.
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Його суперник заблокував ногою два перші удари. Кеалохі пропустив третій хай-кік та опинився на канвасі.
Клейтон накинувся на свого суперника та почав добивати опонента. Проте рефері не дозволив це зробити та зупинив поєдинок.
Відео переможного бою Карпентера
- Для Карпентера це п'ята перемога поспіль у MMA. Він залишається непереможеним бійцем.
- До початку професійної кар'єри американець виступав на аматорському рівні.