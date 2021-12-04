Быстрый нокаут
Для того чтобы победить Карпентеру понадобилось 13 секунд. Также он применил лишь 3 удара.
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Его соперник заблокировал ногой два первых удара. Кеалохи пропустил третий хай-кик и оказался на канвасе.
Клейтон набросился на своего соперника и начал добивать оппонента. Однако рефери не позволил это сделать и остановил поединок.
Видео победного боя Карпентера
- Для Карпентера это пятая победа подряд в MMA. Он остается непобежденным бойцом.
- До начала профессиональной карьеры американец выступал на любительском уровне.