Швидкий нокаут

Для того, щоб перемогти Карпентеру знадобилося 13 секунд. Також він застосував лише 3 удари.

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Його суперник заблокував ногою два перші удари. Кеалохі пропустив третій хай-кік та опинився на канвасі.

Клейтон накинувся на свого суперника та почав добивати опонента. Проте рефері не дозволив це зробити та зупинив поєдинок.

Відео переможного бою Карпентера