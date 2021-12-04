Швидкий нокаут
Для того, щоб перемогти Карпентеру знадобилося 13 секунд. Також він застосував лише 3 удари.
Дивіться також Бразильський боєць ефектно переміг росіянина у першому раунді: відео поєдинку
Його суперник заблокував ногою два перші удари. Кеалохі пропустив третій хай-кік та опинився на канвасі.
Клейтон накинувся на свого суперника та почав добивати опонента. Проте рефері не дозволив це зробити та зупинив поєдинок.
Відео переможного бою Карпентера
- Для Карпентера це п'ята перемога поспіль у MMA. Він залишається непереможеним бійцем.
- До початку професійної кар'єри американець виступав на аматорському рівні.