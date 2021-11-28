Неочікувана перемога бразильця

На початку поєдинку бійці боксували у стійці, де була помітна ініціатива бразильця.

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Марсіо був точнішим і набагато швидшим. Росіянин хотів достроково перемогти, на четвертій хвилині він підсічкою перевів бій у партер. Та реалізувати задумане Олександру не вдалося, зрештою боєць сам потрапив у захоплення.

Бразилець успішно провів прийом "задушливий трикутник руками", саме це і змусило росіянина здатися.

32-річний Сантос був нижчим за свого суперника на 20 сантиметрів та легшим на 11 кілограмів.

Бій закінчився у першому раунді, після вдалого прийому від Сантоса.

Відео ефектної перемоги бразильця