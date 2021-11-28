Неочікувана перемога бразильця
На початку поєдинку бійці боксували у стійці, де була помітна ініціатива бразильця.
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Марсіо був точнішим і набагато швидшим. Росіянин хотів достроково перемогти, на четвертій хвилині він підсічкою перевів бій у партер. Та реалізувати задумане Олександру не вдалося, зрештою боєць сам потрапив у захоплення.
Бразилець успішно провів прийом "задушливий трикутник руками", саме це і змусило росіянина здатися.
32-річний Сантос був нижчим за свого суперника на 20 сантиметрів та легшим на 11 кілограмів.
Бій закінчився у першому раунді, після вдалого прийому від Сантоса.
Відео ефектної перемоги бразильця
- 40-річний Олександр Ємельяненко – чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв і бойового самбо. Провів 38 боїв, де здобув 28 перемог, одну нічию та 9 разів програв.
- На рахунку Сантоса – 16 перемог, шість поразок та одна нічия.