13 січня 2023 року відбулась Генеральна асамблея НОК України, на які прийняли відставку сімох членів комітету. На жаль, серед них є прізвища колишнього наставника збірної України з футболу Андрій Шевченка та олімпійського чемпіона-2020 з греко-римської боротьби, депутата Жана Беленюка.

До теми Шуфрича та Суркіса виключили з НОК України

17 листопада під час виборів нового президента комітету, яким став Вадим Гутцайт, вони були обрані спортивними функціонерами НОК на період 2022 – 2026 років. Тепер їх робота у НОК офіційно закінчена.

Хто припинив своє членство у НОК України

Андрій Шевченко

Жан Беленюк

Григорій Суркіс

Нестор Шуфрич

Андрій Кожем'якін

Георгій Зубра

Євген Пронін

Важливо! Проголосували за відставку цих сімох членів 100 осіб із 107 присутніх.

Нагадаємо, що Шевченко та Беленюк були одними з перших, хто відреагував на присутність у комітеті представників проросійської партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича.

Андрій Миколайович, якого обрали віцепрезидентом НОК, наступного дня вирішив відмовитись від посади. Футбольний наставник аргументував це тим, що він не хоче працювати в одній структурі поруч із такими "персонами" як Суркіс та Шуфрич.

Такої ж думки притримався Беленюк, у якого вибори нового очільника НОК викликала сумніви. У чесності виборів засумнівались й звичайні українці. Разом із ними виступив за відставку із НОК виконуючий обов’язки президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.