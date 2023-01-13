13 января 2023 г. состоялась Генеральная ассамблея НОК Украины, на которые приняли отставку семи членов комитета. К сожалению, среди них фамилии бывшего наставника сборной Украины по футболу Андрей Шевченко и олимпийского чемпиона-2020 по греко-римской борьбе, депутата Жана Беленюка.

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17 ноября во время выборов нового президента комитета, каким стал Вадим Гутцайт, они были избраны спортивными функционерами НОК на период 2022 – 2026 годов. Теперь их работа в НОК официально окончена.

Кто прекратил свое членство в НОК Украины

Андрей Шевченко

Жан Беленюк

Григорий Суркис

Нестор Шуфрич

Андрей Кожемякин

Георгий Зубра

Евгений Пронин

Важно! Проголосовали за отставку этих семерых членов 100 человек из 107 присутствующих.

Напомним, что Шевченко и Беленюк были одними из первых, кто отреагировал на присутствие в комитете представителей пророссийской партии ОПЗЖ Григория Суркиса и Нестора Шуфрича.

Андрей Николаевич, избранный вице-президентом НОК, на следующий день решил отказаться от должности. Футбольный наставник аргументировал это тем, что он не хочет работать в одной структуре рядом с такими "персонами", как Суркис и Шуфрич.

Такого же мнения придержал Беленюк, у которого выборы нового главы НОК вызывали сомнения. В честности выборов усомнились и обычные украинцы. Вместе с ними выступил за отставку из НОК исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.