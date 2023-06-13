Поклав на лопатки "бундестім": хто став найкращим футболістом матчу Німеччина – Україна

Німеччина та України провели товариську гру у Бремені. Команди видали мегакруту гру, яка закінчилась результативною мировою 3:3.

Якщо перша частина матчу закінчилась на користь України 1:2, то у другій 45-хвилинці вже Німеччина змогла врятуватись від поразки 3:3. Після поєдинку експерти розподілили оцінки футболістів за товариську гру.

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Заслужив на найвищу оцінку

Найбільший бал за версією SofaScore отримав правий вінгер збірної України Віктор Циганков – 8.1. Футболіст Жирони оформив дубль у ворота Німеччини.

Другу найбільшу оцінку у складі "синьо-жовтих" отримав найкращий бомбардир УПЛ-2022/2023 у команді Дніпра-1 Артем Довбик – 7.3.

Оцінку 7.0 отримали одразу два українські футболісти – капітан Андрій Ярмоленко та фланговий захисник Олександр Тимчик.

Найгіршим у складі команди Сергія Реброва став голкіпер Анатолій Трубін, який тричі витягав м'яч із власної сітки воріт та ледь не потягнув пенальті від Кімміха – 5.7.

Щодо суперника, то у складі Німеччини найкращим футболістом матчу, який вийшов зі старту, став капітан Йозуа Кімміх – 7.1. А найгіршим – теж голкіпер Кевін Трапп та Маттіас Гінтер. В обох оцінка 5.9.

А загалом у "бундестім" найкращим гравцем став нападник Челсі Кай Гаверц, який вийшов із заміни – 7.5.



Німеччини – Україна: оцінки гравців / Скриншот із SofaScore

Відзначимо, що поєдинок мав благодійний характер. Усі виручені кошти, за вирахуванням витрат, підуть на потреби України. Також німецькі футболісти виставлять на аукціон ігрові футболки, а бригада арбітрів відмовилась від свого гонорару за матч.

Вже 16 червня збірна України зіграє проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024. А 19 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Мальтою.