У Бремені на стадіоні "Везерштадіоні" відбувся дебют Сергія Реброва в статусі головного тренера збірної України. Суперник у "синьо-жовтих" не потребує особливих рекомендацій – одна з найтитулованіших команд світу збірна Німеччини, пише 24 Канал.

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У стартові хвилини зустрічі м'яч двічі побував у воротах. Спочатку за допомогою рикошету відзначився німець Ніклас Фюллькруг. Проте вже на 19-й хвилині Віктор Циганков відновив паритет скориставшись пасом Олександра Тимчика.

Підопічні Реброва на 23-й хвилині вийшли вперед, коли м'яч після удару Мудрика влучив у Рюдігера та залетів у ворота Траппа.

У другому таймі "синьо-жовті" закріпили успіх. Довбик продерся крізь захист Німеччини та віддав пас на Циганкова. Вінгеру Жирони залишалося лише підставити ногу. 3:1 на користь України – такого результату мало хто очікував від команди Реброва.

Відео другого голу Циганкова

До слова. Цей гол став ювілейним для Віктора Циганкова. Вінгер забив 10 голів у 46 матчах за збірну України.