Національні команди влаштували результативну перестрілку у благодійному матчі в Бремені. Спершу Фуллькруг розмочив нулі на табло, вивівши "бундестім" уперед 1:0. Однак до перерви українці забили двічі. Спершу Циганков зрівняв цифри на табло, а вже потім автоголом у власні ворота відзначився Рюдігер.

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Звернулись до уболівальників

Хоча спершу гол записали на Мудрика, але м'яч саме після рикошету від захисника мадридського Реала залетів у сітку воріт господарів. Після відпочинку "синьо-жовті" збільшили свою перевагу. Дубль оформив Циганков після того, як Довбик не пожалкував передачі для Віктора.

Перевага України 1:3 протрималась до 83-ї хвилини, коли Гаверц зменшив перевагу гостей до мінімуму 2:3. Вже на першій компенсованій до матчу хвилині Кімміх реалізував пенальті, хоча Трубін вгадав напрямок удару.

Фінальний свисток зафіксував бойову мирову у Бремені – 3:3.

Після матчу футболісти збірної України звернулись до своїх уболівальників, подякувавши їм за підтримку. Зробили це Анатолій Трубін та Михайло Мудрик.

Воротар Шахтаря коротко підписав світлину із роздягальні нашої збірної після поєдинку.

Дякую усім за підтримку. Продовжуємо працювати,

– написав Трубін.



Мудрик та Трубін подякують за підтримку / Фото з інстаграму голкіпера

Відзначимо, що Трубін провів увесь матч. Натомість Мудрик був замінений на 78-й хвилині. Замість Михайла на полі з'явився Олександр Піхальонок.

Попереду у команди Сергія Реброва, для якого цей матч проти Німеччини був дебютним, два матчі відбору на Євро-2024. Вже 16 червня наша збірна зіграє проти Північної Македонії, а вже 19 червня зустрінеться з Мальтою.