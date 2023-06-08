Особлива гра Німеччина – Україна: де дивитись дебютний матч Реброва на чолі збірної

Збірній України з футболу вдалось домовитись про товариський матч із грізною Німеччиною. Поєдинок відбудеться вже 12 червня у Бремені.

Поєдинок матиме не лише благодійний характер. Для "бундестім" матч проти українців стане ювілейним 1000-м в історії національної команди, пише 24 Канал.

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Традиційні транслятори матчів збірної України

Товариський поєдинок Німеччина – Україна відбудеться 12 червня в Бремені на стадіоні "Везерштадіон". 5 травня стартував продаж квитків на цей матч. Дещо згодом став відомий час початку зустрічі. Стартовий свисток у Німеччині пролунає о 19:00 (за київським часом).

Українська збірна вже прибула у Німеччину.

Українські футбольні уболівальники зможуть переглянути матч головної команди країни на телеканалах Суспільного. Платно можна буде переглянути зустріч на платформі MEGOGO.

Слід відзначити, що Суспільне також транслюватиме у прямому ефірі поєдинки збірної України у відборі на Євро-2024.

Відзначимо, що матч проти Німеччини буде дебютним для Сергія Реброва на чолі української збірної. 7 червня УАФ офіційно презентувала колишнього наставника київського Динамо у ролі головного тренера "синьо-жовтих".

Також цей товариський матч буде репетицією для нашої збірної напередодні двох матчів кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Нагадаємо, що вже 16 червня "синьо-жовті" зіграють проти Північної Македонії, а вже 19 червня спробують переграти Мальту.