Матч між збірними Німеччини та України буде історичним для господарів поля – це буде 1000-й матч в історії німецької збірної. Окрім того, Німецький футбольний союз вирішив зробити матч благодійним.

Варте уваги "Вболівальники будуть задоволені": Павелко назвав, коли збірну України очолить новий тренер

Матч Німеччина – Україна відбудеться в Бремені на стадіоні "Везерштадіон". 5 травня стартував продаж квитків на цей матч. Вартість квитка у фан-сектор – 25 євро, на місця з обмеженим оглядом – 18 євро.

Процедура придбання квитка:

перейти за посиланням для вибору та купівлі квитка;

один уболівальник може купити до шести квитків;

після переходу до кошика вболівальнику пропонується зареєструватися на сайті для завершення купівлі квитків;

на куплених квитках відображається ім’я одного замовника;

квитки приходять на зареєстровану електронну пошту;

квиток слід роздрукувати перед грою для входу на стадіон;

для входу на стадіон необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Зверніть увагу, що для дітей та немовлят також необхідно купувати квитки.

Вартість квитків для людей з інвалідністю – 10 євро для людини на візку, включаючи супроводжуючого. Місця з цими квитками розміщені на основній трибуні. Для придбання таких квитків варто звернутися з відповідним запитом на електронну адресу reception@uafmarketing.com.ua.

Збірна України проти Німеччини