Матч між збірними Німеччини та України буде історичним для господарів поля – це буде 1000-й матч в історії німецької збірної. Окрім того, Німецький футбольний союз вирішив зробити матч благодійним.
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Матч Німеччина – Україна відбудеться в Бремені на стадіоні "Везерштадіон". 5 травня стартував продаж квитків на цей матч. Вартість квитка у фан-сектор – 25 євро, на місця з обмеженим оглядом – 18 євро.
Процедура придбання квитка:
- перейти за посиланням для вибору та купівлі квитка;
- один уболівальник може купити до шести квитків;
- після переходу до кошика вболівальнику пропонується зареєструватися на сайті для завершення купівлі квитків;
- на куплених квитках відображається ім’я одного замовника;
- квитки приходять на зареєстровану електронну пошту;
- квиток слід роздрукувати перед грою для входу на стадіон;
- для входу на стадіон необхідно мати документ, що посвідчує особу.
Зверніть увагу, що для дітей та немовлят також необхідно купувати квитки.
Вартість квитків для людей з інвалідністю – 10 євро для людини на візку, включаючи супроводжуючого. Місця з цими квитками розміщені на основній трибуні. Для придбання таких квитків варто звернутися з відповідним запитом на електронну адресу reception@uafmarketing.com.ua.
Збірна України проти Німеччини
- Збірна України у своїй історії зіграла вісім матчів проти Німеччини. Вперше це було в 1997 році, коли обидві команди потрапили в одну групу відбору на ЧС-1998. Тоді німці виграли вдома 2:0, а в Києві матч закінчився без забитих голів – 0:0. Німеччина тоді з першого місця вийшла з групи, а Україна посіла другу сходинку. І вийшли в плей-офф, де поступилася збірній Хорватії.
- Наступне протистояння відбулося вже у 2001 році. І тоді команди зіграли вже в плей-офф кваліфікації на ЧС-2002. Тільки цього разу перший матч зіграли в Києві, де також не виявили переможця – 1:1. А в Дортмунді німці виявилися сильнішими – розгром 4:1, який і приніс їм путівку на Мундіаль, де вони стали срібними призерами.
- Саме збірна Німеччини зіграла проти України у матчі-відкритті НСК "Олімпійський" після реконструкції перед Євро-2012. І тоді українці в першому таймі ошелешили суперника, забивши тричі. Правда один го і самі пропустили. А в другому таймі вже німці забили два голи, і гра закінчилася внічию 3:3.
- У 2016 році Україна та Німеччина потрапила в одну групу на чемпіонаті Європи. Вони зіграли в першому турі, а сам матч закінчився перемогою "Бундестім" з рахунком 2:0.
- У 2020 році Україна та Німеччина вже потрапили в одну групу Ліги націй в елітному дивізіоні. Їх матчі відбувалися на фоні карантинних обмежень. Цього разу в Києві наша команда поступилася 1:2. А в Німеччині господарі святкували перемогу 3:1.