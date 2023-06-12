Збірна України в червні проведе два матчі відбору на Євро-2024. Перед цими матчами наша команда також зіграє товариський матч проти збірної Німеччини, яка пропускає цей відбір, адже є господаркою турніру.
До теми Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця
Матч Німеччина – Україна відбудеться в Бремені. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Це буде 1000-й матч в історії збірної Німеччини. І вони вирішили зробити його благодійним.
Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Україна. Вона буде доступна в цій новині.