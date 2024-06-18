Друга гра господарів Євро-2024: де дивитися матч Німеччина – Угорщина

У середу, 19 червня, розпочинаються матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. В одному з них зустрінуться збірні Німеччини й Угорщини.

Поєдинок відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Німеччина – Угорщина

Перший тур подарував командам зовсім різні емоції. Німці декласували Шотландію з рахунком 5:1, а Угорщина поступилася Швейцарії (1:3).

Це буде вже 38-ма очна зустріч між цими збірними. Наразі мінімальну перевагу в історії особистих протистоянь має Бундестім – 13 перемог проти 12 в угорців, а також 12 разів було зафіксовано нічию.

За намаганням команди Марко Россі повністю відновити паритет у поєдинках між збірними Німеччини й Угорщини можна буде постежити на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію зустрічі. Після її фінального свистка також буде опубліковано огляд матчу.

Зазначимо, що також офіційним транслятором Євро-2024 з футболу є Суспільне. Утім, на його місцевих каналах показуватимуть не всі матчі, а лише частину. Поєдинок Німеччина – Угорщина, на жаль, не потрапив до списку 22-х.

Нагадаємо, що інший поєдинок групи A також відбудеться 19 червня. Шотландія та Швейцарія зіграють між собою в Кельні, стартовий свисток пролунає о 22:00.