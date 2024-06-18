Поєдинок відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Німеччина – Угорщина

Перший тур подарував командам зовсім різні емоції. Німці декласували Шотландію з рахунком 5:1, а Угорщина поступилася Швейцарії (1:3).

Це буде вже 38-ма очна зустріч між цими збірними. Наразі мінімальну перевагу в історії особистих протистоянь має Бундестім – 13 перемог проти 12 в угорців, а також 12 разів було зафіксовано нічию.

За намаганням команди Марко Россі повністю відновити паритет у поєдинках між збірними Німеччини й Угорщини можна буде постежити на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Довідка. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію зустрічі. Після її фінального свистка також буде опубліковано огляд матчу.

Зазначимо, що також офіційним транслятором Євро-2024 з футболу є Суспільне. Утім, на його місцевих каналах показуватимуть не всі матчі, а лише частину. Поєдинок Німеччина – Угорщина, на жаль, не потрапив до списку 22-х.

Нагадаємо, що інший поєдинок групи A також відбудеться 19 червня. Шотландія та Швейцарія зіграють між собою в Кельні, стартовий свисток пролунає о 22:00.