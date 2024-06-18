Неприємна ситуація: нападник збірної Німеччини зламав руку вболівальнику

Автор одного з голів у ворота Шотландії, Ніклас Фоллькруг, травмував вболівальника збірної Німеччини. Це сталося на відкритому тренуванні команди.

Нещодавно збірна Німеччини з футболу провела відкрите тренування напередодні другого матчу Євро-2024. Однак під час події стався прикрий інцидент.

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Що сталося на тренуванні німців

Фоллькруг влучив м'ячем у вболівальника, який сидів у першому ряду за воротами.

Чоловіка госпіталізували з переломом руки, однак незабаром йому наклали гіпс і через кілька годин виписали з лікарні.

Ніклас Фоллькруг планує знайти вболівальника та перепросити перед ним. Зокрема футболіст подарує йому футболку збірної Німеччини.

У матчі-відкритті чемпіонату Європи з футболу німці здолали Шотландію з розгромним рахунком 5:1.

Нагадаємо, що 19 червня Німеччина проведе свій другий матч на Євро-2024 з Угорщиною. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.