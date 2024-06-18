"Ле Бле" здобули перемогу з рахунком 1:0. Утім, цей результат був досягнутий великою ціною, адже під час поєдинку спочатку голову об рекламний щит розбив Антуан Грізман, а згодом травмувався Кіліан Мбаппе.

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Що сталося з Мбаппе та коли повернеться на поле

На щастя, форвард Атлетіко зміг продовжити гру та не має наслідків. Чого не скажеш про новоспеченого гравця Реала.

Головна зірка збірної Франції залишив поле одразу після ушкодження. Згодом виявилося, що в нього діагностували перелом носа.

За інформацією французького видання, Кіліан Мбаппе точно пропустить два найближчі матчі команди Дідьє Дешама проти Нідерландів і Польщі (21 і 25 червня відповідно). Таким чином він більше не зіграє на груповому етапі Євро-2024.

Повідомляється, що капітан віцечемпіонів світу відмовився від операції та вибув орієнтовно на 15 днів. Після повернення на поле Мбаппе гратиме в захисній масці.

Цікаво. Попри свій молодий вік Кіліан Мбаппе є одним з найкращих бомбардирів в історії своєї національної команди. В активі 25-річного футболіста вже є 47 забитих м'ячів за збірну Франції й наразі він посідає третю сходинку, поступаючись лише Олів'є Жиру (57) та Тьєррі Анрі (51).

Нагадаємо, що стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи розпочнеться 29 червня, а чвертьфіналу – 5 липня. Тож є загроза, що француз може вже не зіграти на турнірі, якщо "Ле Бле" не проб'ються у вісімку найкращих.