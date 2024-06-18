Недавно сборная Германии по футболу провела открытую тренировку накануне второго матча Евро-2024. Однако во время события произошел досадный инцидент.

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Что произошло на тренировке немцев

Фоллькруг попал мячом в болельщика, который сидел в первом ряду за воротами.

Мужчину госпитализировали с переломом руки, однако вскоре ему наложили гипс и через несколько часов выписали из больницы.

Никлас Фоллькруг планирует найти болельщика и извиниться перед ним. В частности футболист подарит ему футболку сборной Германии.

Отметим. В матче-открытии чемпионата Европы по футболу немцы одолели Шотландию с разгромным счетом 5:1.

Напомним, что 19 июня Германия проведет свой второй матч на Евро-2024 с Венгрией. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.