"Продивус вже давно відкрито підтримує Кремльова"

Росіянин був єдиним кандидатом на виборах. Також на цю посаду балотувався нідерландець Борис ван дер Ферст, проте його кандидатуру було знято через порушення статуту Міжнародної асоціації боксу (IBA).

До теми Росіянина Кремльова знову обрали президентом Міжнародної асоціації боксу: у МОК виникли сумніви

Кремльова обрали за процедурою акламації, без голосування. Це викликало обурення у багатьох організацій. Зокрема сумніви з'явилися у МОК.

Ван дер Ворст був ініціатором листа до IBA щодо призупинення діяльності Федерації боксу Росії через підтримку війни в Україні. Цей лист підписали керівники дев’яти національних федерацій, серед яких не було українця Володимира Продивуса.

У Федерації боксу України заявили, що підпису керівника Володимира Продивуса немає під цим листом через те, що їх не запросили до підписання. Ван дер Ворст розповів наскільки це рішення відповідає дійсності.

"Тут лише кілька зауважень. Перш за все, хотів би ще раз повторити, що йдеться не про кількість підписів, а про факти, викладені в листі. По-друге, я не впевнений, що Володимиру було потрібно наше запрошення, щоб вказати Раді директорів IBA, частиною якої він є, що якась національна федерація публічно підтримала збройні сили, які незаконно вторглися в його країну", – заявив нідерландець.

Отже, і небезпідставно, у нас з колегами виникли сумніви, що ми знайдемо підтримку Володимира в цьому питанні. Факт, що Володимир вже давно відкрито підтримує Кремльова. У 2020 році він телефонував мені, переконуючи відмовитися від президентської гонки AIBA 2020 на користь нашого російського колеги,

– додав він.

Тісний зв'язок Продивуса з Кремльовим