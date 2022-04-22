ФБР підтримує війну в Україні

Під зверненням підписалися президенти федерацій Нідерландів, США, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії та Швейцарії. Проте у цьому списку не було підпису українських представників.

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У зверненні просять звернути увагу на відкриту підтримку російської федерації війни в Україні. Нещодавно у соцмережах ФБР був опублікований ролик, де вони допомагають збирати так звану гуманітарку для жителів окупованих територій.

Також там заявили, що вони підтримують дії президента Росії.

Відео "допомоги" ФБР

ФБР звинуватили в порушенні конституції ІВА та Олімпійської хартії.

Ми дуже стурбовані, що ці потенційні порушення з боку Федерації боксу Росії завдають шкоди репутації IBA та боксу. Тому їхнє активне членство підриває зусилля IBA та її членів щодо просування своїх конституційних принципів,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, що президент ІВА – росіянин Умар Кремльов. Раніше він очолював ФБР. В асоціації вже почали розгляд звернення.

На початку березня IBA усунула від змагань усіх представників Росії та Білорусі.