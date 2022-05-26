"Продивус уже давно открыто поддерживает Кремлева"

Русский был единственным кандидатом на выборах. Также на эту должность баллотировался нидерландец Борис ван дер Ферст, однако его кандидатура была снята из-за нарушения устава Международной ассоциации бокса (IBA).

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Кремлева избрали по процедуре акламации, без голосования. Это вызвало негодование у многих организаций. В частности, сомнения появились у МОК.

Ван дер Ворст был инициатором письма IBA по приостановке деятельности Федерации бокса России из-за поддержки войны в Украине. Это письмо подписали руководители девяти национальных федераций, среди которых не было украинца Владимира Продивуса.

В Федерации бокса Украины заявили, что подписи руководителя Владимира Продивуса нет под этим письмом из-за того, что они не были приглашены к подписанию. Ван дер Ворст рассказал, насколько это решение соответствует действительности.

"Здесь только несколько замечаний. Прежде всего, хотел бы еще раз повторить, что речь идет не о количестве подписей, а о фактах, изложенных в письме. Во-вторых, я не уверен, что Владимиру требовалось наше приглашение, чтобы указать Совету директоров IBA, частью которой он является, что некая национальная федерация публично поддержала вооруженные силы, незаконно вторгшиеся в его страну", – заявил нидерландец.

Следовательно, и не без основания, у нас с коллегами возникли сомнения, что мы найдем поддержку Владимира в этом вопросе. Тот факт, что Владимир уже давно открыто поддерживает Кремлева.В 2020 году он звонил мне, убеждая отказаться от президентской гонки AIBA 2020 в пользу нашего российского коллеги,

– добавил он.

Тесная связь Продивуса с Кремлевым