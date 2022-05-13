Вляпався у скандал

Скандальний епізод стався у п'ятницю, 13 травня, на конгресі у Туреччині. Володимир Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова.

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Все б нічого, якби він просто взяв диплом, але ж ні. Він потиснув руку представнику ворожої країни, посміхався та тепло привітався з росіянином. Склалось враження, що начебто Україна з Росією мирно живуть, немає ніякої війни, а наші народи є найкращими друзями.

Хто такий Володимир Продивус

Володимир Продивус із 2008 року обіймає посаду президента Федерації боксу України.

У 2012 році був обраний до Верховної Ради України від "Партії регіонів". Голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Тому його поведінка цілком логічна.

12 регіональних федерацій не погодились із підсумками звітно-виборчої конференції ФБУ. Асоціації вимагали перевиборів, адже вважали їх нечесними.

Цікаво, ще й те, що у цей день Федерація боксу України повідомила про смерть боксера та судді Олексія Купирєва. Чоловік загинув ще 8 березня під час обстрілів у власному будинку у блокадному Маріуполі.

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