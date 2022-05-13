Вляпався у скандал
Скандальний епізод стався у п'ятницю, 13 травня, на конгресі у Туреччині. Володимир Продивус отримав нагороду з рук росіянина Умара Кремльова.
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Все б нічого, якби він просто взяв диплом, але ж ні. Він потиснув руку представнику ворожої країни, посміхався та тепло привітався з росіянином. Склалось враження, що начебто Україна з Росією мирно живуть, немає ніякої війни, а наші народи є найкращими друзями.
Хто такий Володимир Продивус
- Володимир Продивус із 2008 року обіймає посаду президента Федерації боксу України.
- У 2012 році був обраний до Верховної Ради України від "Партії регіонів". Голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року. Тому його поведінка цілком логічна.
- 12 регіональних федерацій не погодились із підсумками звітно-виборчої конференції ФБУ. Асоціації вимагали перевиборів, адже вважали їх нечесними.
Цікаво, ще й те, що у цей день Федерація боксу України повідомила про смерть боксера та судді Олексія Купирєва. Чоловік загинув ще 8 березня під час обстрілів у власному будинку у блокадному Маріуполі.
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