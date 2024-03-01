"Нічим не поступається": футболіст Карпат порівняв Довбика з Левандовським

Владислав Бабогло розповів про схожість українського нападника Жирони Артема Довбика та польського форварда Барселони Роберта Левандовськи.

Центральний захисник львівських Карпат та національної збірної Молдови Владислав Бабогло порівняв нападника Барселони та збірної Польщі Роберта Левандовського з українським форвардом Жирони Артемом Довбиком.

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Бабогло: Довбик та Левандовський дуже схожі між собою

"Усі питали, але скажу так: ми у чемпіонаті перед цими іграми грали з "Дніпром-1", і Довбик там був. Вони дуже схожі між собою, відверто. Ти граєш – Довбик навпаки ще ширший, вищий.

Так, Довбик нічим не поступається Левандовському... Та це такі ж люди. Я колись ще не грав, перед першою грою з албанцями, думав: "Напевно, там якийсь рівень - все так швидко-швидко". Ну, швидко, але не так, щоб... Різниця ось тут", – сказав Бабогло.

Зазначимо, що Довбик у цьому сезоні забив 14 м'ячів та віддав 5 асистів у 24 матчах іспанської Ла Ліги. Натомість у Левандовського за таку ж кількість поєдинків чемпіонату 12 голів та 5 результативних передач.