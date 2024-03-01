Центральный защитник львовских Карпат и национальной сборной Молдовы Владислав Бабогло сравнил нападающего Барселоны и сборной Польши Роберта Левандовского с украинским форвардом Жироны Артемом Довбиком.

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Бабогло: Довбик и Левандовский очень похожи между собой

"Все спрашивали, но скажу так: мы в чемпионате перед этими играми играли с "Днепром-1", и Довбик там был. Они очень похожи между собой, откровенно. Ты играешь – Довбик наоборот еще шире, выше.

Да, Довбик ничем не уступает Левандовскому... Да это такие же люди. Я когда-то еще не играл, перед первой игрой с албанцами, думал: "Наверное, там какой-то уровень - все так быстро-быстро". Ну, быстро, но не так, чтобы... Разница вот здесь", – сказал Бабогло.

Отметим, что Довбик в этом сезоне забил 14 мячей и отдал 5 ассистов в 24 матчах испанской Ла Лиги. Зато у Левандовского за такое же количество поединков чемпионата 12 голов и 5 результативных передач.