За підсумками цих поєдинків було обрано чотирьох гравців, які претендують на звання найкращого футболіста місяця в команді. Серед них знайшлося місце й українцю.
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Півзахисник Віктор Циганков у лютому провів усі матчі у стартовому складі, в яких забив два м'ячі, один з яких став ювілейним 200-м для каталонської команди в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії.
Це дозволило українському гравцю претендувати на почесну нагороду разом із воротарем Пауло Гассанігою, захисником Еріком Гарсією та вінгером Савіо. Взяти участь у голосуванні можна за посиланням.
Зазначимо, що попередні три місяці поспіль найкращим футболістом у Жироні визнавали Артема Довбика. Він у лютому тричі виходив на поле, але результативними діями не відзначався.