Центральний захисник львівських Карпат та національної збірної Молдови Владислав Бабогло порівняв нападника Барселони та збірної Польщі Роберта Левандовського з українським форвардом Жирони Артемом Довбиком.

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Бабогло: Довбик та Левандовський дуже схожі між собою

"Усі питали, але скажу так: ми у чемпіонаті перед цими іграми грали з "Дніпром-1", і Довбик там був. Вони дуже схожі між собою, відверто. Ти граєш – Довбик навпаки ще ширший, вищий.

Так, Довбик нічим не поступається Левандовському... Та це такі ж люди. Я колись ще не грав, перед першою грою з албанцями, думав: "Напевно, там якийсь рівень - все так швидко-швидко". Ну, швидко, але не так, щоб... Різниця ось тут", – сказав Бабогло.

Зазначимо, що Довбик у цьому сезоні забив 14 м'ячів та віддав 5 асистів у 24 матчах іспанської Ла Ліги. Натомість у Левандовського за таку ж кількість поєдинків чемпіонату 12 голів та 5 результативних передач.