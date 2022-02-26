Терлюга: Прокиньтеся, другий день Росія нас атакує

Анжеліка Терлюга вкотре висловила свою думку щодо відкритої війни Росії у сторону її рідної України. Срібна призерка у Токіо попросила Європу та США відкрити очі та підтримати її країну не лише на словах.

До речі Росія, Білорусь, зупиніться, – Білодід закликала країну-агресора припинити бойові дії

Каратистка розповіла усім підписникам про військові дії в Україні, де війська країни-агресорки бомблять житлові будинки та вбивають мирне населення. Терлюга не бачить справжньої допомоги зі сторони інших країн.

На думку Анжеліки, спершу США та Європа багато обіцяли українській державі, а напад Росії налякав їх. Санкції не допоможуть припинити війну в Україні.

Прокиньтеся... Другий день Росія нас атакує! Вони бомблять житлові будинки і багато людей вже померли. Ні від якої країни немає допомоги... Лише порожні слова. Бла-бла-бла від Європи і США... Вони обіцяли, а тепер вони налякані!,

– заявила каратистка.

"Ми одні проти найбільшого агресора в світі"

Терлюга подякувала армії та простим людям, які боронять українські міста та не дозволяють загарбати її рідні землі.

Ми одні проти найбільшого агресора в світі. Але ми сильні!!! Я вірю. Спасибі людям на вулицях і може нарешті керівництво країни почне робити щось реальне! Санкції – це смішна гра проти російського монстра,

– написала Терлюга.

Також каратистка подякувала усім за підтримку. Терлюга зізналась, що має пропозиції переїхати у Європу, але дівчина показала свою патріотичну позицію. Анжеліка додала, що життя синьо-жовтої держави більше ніколи не буде колишнім: "Я залишусь в Україні. Я буду молитися за сім'ю і мою країну. Життя ніколи не стане колишнім".

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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