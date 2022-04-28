Неймовірний дует: Ліверпуль продовжив контракт із Клоппом

Ліверпуль продовжив співпрацю з німецьким спеціалістом Юргеном Клоппом. Головний наставник залишиться на посаді до 2026 року.

Головний диригент гри Ліверпуля ще на 4 роки

Юрген Клоппа та Ліверпуль продовжують йти пліч-о-пліч за трофеями. "Мерсисайдці" вдарили по руках з німецьким наставником, продовживши угоду ще на 2 роки, якщо порівнювати з попередньою.

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Новий контракт Клоппа з англійським грандом розрахований до 30 червня 2026 року. Минула угода була укладена до 2024-го.

Фінансова частина нової угоди фахівця з Ліверпулем не повідомляється.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні Ліверпуль претендує одразу декілька титулів. Клуб бореться проти Вільярреала за вихід у фінал Ліги чемпіонів. Перша зустріч між цими командами закінчилась впевненою перемогою англійців з рахунком 2:0.

Ліверпуль продовжує боротьбу за низку трофеїв

У чемпіонаті підопічні Клоппа йдуть на другому місці, поступаючись лише одним пунктом Манчестер Сіті, який лідирує у таблиці АПЛ.

Ліверпуль пробився у фінал Кубка Англії, де 14 травня зіграє проти Челсі. У "мерсисайдців" вже є трофей у цьому сезоні. Команда Клоппа переграла все теж Челсі у фіналі Кубка англійської ліги.

Кар'єра Клоппа у Ліверпулі