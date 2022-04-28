Неймовірний дует: Ліверпуль продовжив контракт із Клоппом
Джерело:сайт Ліверпуля
Ліверпуль продовжив співпрацю з німецьким спеціалістом Юргеном Клоппом. Головний наставник залишиться на посаді до 2026 року.
Головний диригент гри Ліверпуля ще на 4 роки
Юрген Клоппа та Ліверпуль продовжують йти пліч-о-пліч за трофеями. "Мерсисайдці" вдарили по руках з німецьким наставником, продовживши угоду ще на 2 роки, якщо порівнювати з попередньою.
Цікаво прочитати В Україні має бути одна мова – українська, – Яремчук підійняв мовне питання
Новий контракт Клоппа з англійським грандом розрахований до 30 червня 2026 року. Минула угода була укладена до 2024-го.
Фінансова частина нової угоди фахівця з Ліверпулем не повідомляється.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Ліверпуль претендує одразу декілька титулів. Клуб бореться проти Вільярреала за вихід у фінал Ліги чемпіонів. Перша зустріч між цими командами закінчилась впевненою перемогою англійців з рахунком 2:0.
Ліверпуль продовжує боротьбу за низку трофеїв
У чемпіонаті підопічні Клоппа йдуть на другому місці, поступаючись лише одним пунктом Манчестер Сіті, який лідирує у таблиці АПЛ.
Ліверпуль пробився у фінал Кубка Англії, де 14 травня зіграє проти Челсі. У "мерсисайдців" вже є трофей у цьому сезоні. Команда Клоппа переграла все теж Челсі у фіналі Кубка англійської ліги.
Кар'єра Клоппа у Ліверпулі
- У жовтні 2015 року Клоппа поставив підпис під угодою з англійським клубом.
- За цей час встиг провести на чолі Ліверпуля 371 матч. У сезоні-2021/2022 "мерсисайдці" зіграли під керівництвом німецького фахівця 55 поєдинків, у яких здобули 43 перемоги, розписали 9 мирових та зазнали лише 3 поразок.
- З англійським грандом здобув 7 титулів.