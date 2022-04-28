Главный дирижер игры Ливерпуля еще на 4 года

Юрген Клоппа и Ливерпуль продолжают идти бок о бок за трофеями. "Мерсисайдцы" ударили по рукам с немецким наставником, продлив соглашение еще на 2 года, если сравнивать с предыдущим.

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Новый контракт Клоппа с английским грандом рассчитан на 30 июня 2026 года. Прошедшее соглашение было заключено до 2024-го.

Финансовая часть нового соглашения специалисту с Ливерпулем не сообщается.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ливерпуль претендует на несколько титулов. Клуб сражается против Вильярреала за выход в финал Лиги чемпионов. Первая встреча между этими командами закончилась уверенной победой англичан со счётом 2:0.

Ливерпуль продолжает борьбу за ряд трофеев

В чемпионате подопечные Клоппа идут на втором месте, уступая лишь один пункт Манчестер Сити, лидирующий в таблице АПЛ.

Ливерпуль пробился в финал Кубка Англии, где 14 мая сыграет против Челси. У "мерсисайдцев" уже есть трофей в этом сезоне. Команда Клоппа обыграла все тоже Челси в финале Кубка английской лиги.

Карьера Клоппа в Ливерпуле