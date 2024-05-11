В одному з них перша ракетка світу Новак Джокович зустрічався з французом Корентеном Муте. Серб здобув переконливу перемогу з рахунком 6:3, 6:1.

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Довелося їхати в лікарню

Після того як Джокович залишав корт стався неприємний інцидент. Він роздавав вболівальникам автографи й неочікувано упав на землю, схопившися за голову.

Серб деякий час не вставав, а фанати намагалися зрозуміти, що ж відбулося.

Джоковичу в голову прилетіла пляшка: дивіться відео

Всі присутні побачили, що в нього влучила пляшка, але не розуміли, як це сталося та хто ж винен. Як виявилося, в одного з глядачів вона випала з рюкзака, коли хлопець нахилився за автографом.

Момент з падінням пляшки з рюкзака: дивіться відео

У підсумку, це спричинило у Новака Джоковича невелику кровотечу, тому його доставили в медичний центр для лікування. Тенісист відчув легку нудоту, проте зараз його стан покращився й ситуація не викликає занепокоєння.

Довідка. В 1/16 фіналу серб зустрінеться з чилійцем Алехандро Табіло. Матч відбудеться 12 травня.

Зазначимо, що участь в одиночному розряді жіночої сітки продовжують також три українки. В наступному раунді Ангеліна Калініна зустрінеться з Марією Саккарі, Еліна Світоліна з Анною Калінскою, а Даяна Ястремська протистоятиме другій ракетці світу Арині Сабалєнко.