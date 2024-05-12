Еліна Світоліна (Україна) – Анна Калінская 2:0 (6:3, 6:3)

У столиці Італії Римі продовжується жіночий тенісний турнір категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання стартувало і п'ять українок, пише 24 Канал.

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Світоліна на коні

Втім до четвертого кола (1/8 фіналу) змогла дійти лише перша ракетка України Еліна Світоліна. Одеситка стартувала з перемоги над Сарою Еррані (Італія).

А у третьому раунді суперницею Еліни стала "нейтральна" росіянка Анна Калінская. Дівчата йдуть недалеко одна від одної в рейтингу WTA, проте завдяки досвіду фавориткою була саме Світоліна.

Українка на корті змогла довести свою перевагу над суперницею. Еліна взяла матч у два сети, кожен з яких виграла по 6:3. Українка віддала лише один гейм на своїх подачах, а також скористалась великою кількістю помилок у росіянки в другому сеті.

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Далі – білоруска

Наступною опоненткою Світоліної стане друга ракетка світу Аріна Сабалєнка. "Нейтральна" білоруска змогла вибити з турніру іншу українку Даяну Ястремську (6:4, 6:2). Також завершила свої виступи в Римі і Ангеліна Калініна.

Уродженка Нової Каховки змогла дати бій Марії Саккарі лише в першому сеті. Проти після поразки в ньому на таймбрейку Ангеліна віддала другий сет "під нуль" – 7:6, 6:0. Ще раніше зі змагання вилетіли Марта Костюк та Леся Цуренко.