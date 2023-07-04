Неймара оштрафували на 16 мільйонів реалів за створення штучного озера під час реаліті-шоу

Бразильський футболіст Неймар оштрафований на 16 мільйонів реалів (понад 3,3 мільйона доларів) за те, що на території біля його будинку було створено штучний ставок без відповідних дозволів.

Департамент навколишнього середовища міста Мангаратіба (передмістя Ріо-де-Жанейро) отримав повідомлення про роботи на території будинку Неймара без відповідних дозволів.

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На місці було виявлено будівництво штучного озера без ліцензії, завантаження піску, каміння та навіть води з річки.

На основі 46-сторінкового звіту про перевірку від муніципального секретаря з питань навколишнього середовища генеральний прокурор муніципалітету ухвалив рішення про зупинку усіх робіт. Та наклав штраф на футболіста. Спочатку очікувалося, що сума штрафу складе близько 5 мільйонів реалів (1 мільйон доларів). Але через два дні, 24 червня, повторна перевірка виявила нові екологічні правопорушення. Окрім того, Неймар порушив заборону на користування водоймою – футболіст опублікував в соцмережах фотографії зі ставка. Тож у кінцевому результаті сума штрафу і зросла до 16 мільйонів реалів.

Неймар отримав 20 днів для того, щоб подати апеляцію.

При цьому створення штучного озера та саду є партнерством між спортсменом та компанією Genesis Experience, якою керує бізнесмен Рікардо Капороссі, який спеціалізується на озелененні та створенні штучних озер.

До 2019 року він виконував роботи лише в садах та інших місцях, але у 2020 році він створив суміш курсу для людей, які цікавляться його технікою, і реаліті-шоу, оскільки він пропонує "супер зміни" в середовища за 10 днів і відображає все у соціальних мережах. Проєкт будинку Неймара є четвертим випуском Genesis Experience.