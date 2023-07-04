Департамент окружающей среды города Мангаратиба (пригород Рио-де-Жанейро) получил уведомление о работах на территории дома Неймара без соответствующих разрешений.

Достойно внимания Только в трех условиях: беременная невеста позволила Неймару заниматься сексом с другими женщинами.

На месте было обнаружено строительство искусственного озера без лицензии, погрузки песка, камней и даже воды из реки.

На основе 46-страничного отчета о проверке от муниципального секретаря по вопросам окружающей среды генеральный прокурор муниципалитета принял решение об остановке всех работ. И наложил штраф на футболиста. Первоначально ожидалось, что сумма штрафа составит около 5 миллионов реалов (1 миллион долларов). Но два дня спустя, 24 июня, повторная проверка выявила новые экологические правонарушения. Кроме того, Неймар нарушил запрет на пользование водоемом – футболист опубликовал в соцсетях фотографии с пруда. Так что в конечном итоге сумма штрафа и выросла до 16 миллионов реалов.

Неймар получил 20 дней для подачи апелляции.

При этом создание искусственного озера и сада является партнерством между спортсменом и компанией Genesis Experience, руководящей бизнесменом Рикардо Капоросси, специализирующимся на озеленении и создании искусственных озер.

До 2019 года он выполнял работы только в садах и других местах, но в 2020 году он создал смесь курса для людей, интересующихся его техникой, и реалити-шоу, поскольку он предлагает "супер изменения" в среде за 10 дней и отображает все в социальных сетях. Проект дома Неймара является четвёртым выпуском Genesis Experience.