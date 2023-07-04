Департамент навколишнього середовища міста Мангаратіба (передмістя Ріо-де-Жанейро) отримав повідомлення про роботи на території будинку Неймара без відповідних дозволів.

Варте уваги Лише за трьох умов: вагітна наречена дозволила Неймару займатися сексом з іншими жінками

На місці було виявлено будівництво штучного озера без ліцензії, завантаження піску, каміння та навіть води з річки.

На основі 46-сторінкового звіту про перевірку від муніципального секретаря з питань навколишнього середовища генеральний прокурор муніципалітету ухвалив рішення про зупинку усіх робіт. Та наклав штраф на футболіста. Спочатку очікувалося, що сума штрафу складе близько 5 мільйонів реалів (1 мільйон доларів). Але через два дні, 24 червня, повторна перевірка виявила нові екологічні правопорушення. Окрім того, Неймар порушив заборону на користування водоймою – футболіст опублікував в соцмережах фотографії зі ставка. Тож у кінцевому результаті сума штрафу і зросла до 16 мільйонів реалів.

Неймар отримав 20 днів для того, щоб подати апеляцію.

При цьому створення штучного озера та саду є партнерством між спортсменом та компанією Genesis Experience, якою керує бізнесмен Рікардо Капороссі, який спеціалізується на озелененні та створенні штучних озер.

До 2019 року він виконував роботи лише в садах та інших місцях, але у 2020 році він створив суміш курсу для людей, які цікавляться його технікою, і реаліті-шоу, оскільки він пропонує "супер зміни" в середовища за 10 днів і відображає все у соціальних мережах. Проєкт будинку Неймара є четвертим випуском Genesis Experience.