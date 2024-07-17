У жовтні минулого року Неймар отримав важку травму в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Уругваю. Тоді "пентакампеони" зазнали несподіваної поразки (0:2), а форвард розірвав меніск та пошкодив хрестоподібну зв'язку.

Читайте також Пом'якшили вирок: сім'я Неймара допомогла Алвесу виплатити 150 тисяч євро жертві зґвалтування

Настав час виправдовувати аванси

Під час паузи Неймар помітно погладшав, що одразу помітили вболівальники. Багато хто ставив під сумнів, чи зможе він взагалі повернутися на футбольне поле. Проте до повернення в команду бразилець привів себе в порядок.

Саудівський клуб опублікував відео повернення Неймара. 32-річний форвард розпочав тренування за індивідуальною програмою в залі.

Неймар повернувся в Аль-Хіляль: відео