В октябре прошлого года Неймар получил тяжелую травму в матче квалификации чемпионата мира-2026 против Уругвая. Тогда "пентакампеоны" потерпели неожиданное поражение (0:2), а форвард разорвал мениск и повредил крестообразную связку.

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Пришло время оправдывать авансы

Во время паузы Неймар заметно поправился, что сразу заметили болельщики. Многие ставили под сомнение, сможет ли он вообще вернуться на футбольное поле. Однако до возвращения в команду бразилец привел себя в порядок.

Саудовский клуб опубликовал видео возвращения Неймара. 32-летний форвард начал тренировки по индивидуальной программе в зале.

Неймар вернулся в Аль-Хиляль: видео